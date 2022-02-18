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Юрист Анцелиович заявила, что к Тутберидзе могут применить санкции по делу Валиевой

Олимпийские игры 2022
Юрист Анцелиович заявила, что к Тутберидзе могут применить санкции по делу Валиевой
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 18 февраля. Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе может ждать суровое наказание по делу Камилы Валиевой.

Анцелиович сообщила, что по допинговому делу 15-летней спортсменки будет проходить проверка из-за обнаружения в ее пробирке запрещенного вещества. В случае умышленного употребления к Тутберидзе могут применить санкции вплоть до пожизненной дисквалификации.

«Когда речь идет о нарушении антидопинговых правил несовершеннолетним защищаемым лицом, то проводится обязательная проверка участия персонала спортсмена в нарушении. И если установят, что они каким-то образом содействовали или были инициаторами использования запрещенных субстанций, то к ним действительно применяются санкции», — рассказала юрист в беседе с корреспондентом News.ru.

Ранее стало известно, что представители Валиевой будут просить вскрытия допинг-пробы Б, взятой у нее в конце декабря. Об этом говорится в мотивировочной части решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

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