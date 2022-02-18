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Минстрой предложил расширить использование цифровых активов в строительстве

Экономика
Минстрой предложил расширить использование цифровых активов в строительстве
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 февраля. Использование цифровых денег в строительстве должно стать более удобным и частым, чтобы обеспечить рост отрасли. Принципы развития, предложенные Минстроем РФ, приводит агентство «Прайм».

Проект стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 года призван увеличить инвестиционную привлекательность недвижимости и дальнейшее развитие ипотечного кредитования.

«Расширение возможности использования цифровых активов в строительстве (цифровые деньги, цифровая закладная)», — говорится в одном из пунктов.

Выполнению задачи также будут способствовать стандартизация и цифровизация рынка ипотеки, повышение инвестиционной привлекательности и ликвидности ипотечных ценных бумаг, развитие механизма ипотечного кредитования строительства индивидуальных жилых домов.

Замглавы Минстроя Юрий Гордеев ранее подтвердил возможность сохранения программы ипотеки со ставкой не более 6%.

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