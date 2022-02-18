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«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Сергей Лисовский

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Темой нового выпуска передачи «Грани свободы» стала ситуация на Украине. В студию к главе Фонда борьбы с репрессиями Мире Тэрада пришел журналист и глава землячества Донбассовцев в Санкт-Петербурге Сергей Лисовский.

Главный редактор издания «Общество и Экология» пришел на программу не с пустыми руками. Он подарил Медиагруппе «Патриот» уменьшенную копию памятника шахтеру, который стоит в Донецке.

Лисовский рассказал, что землячество было образовано задолго до военного конфликта на Украине — в 2004 году. По словам мужчины, объединение стало культурологическим мостом между двумя странами.

Журналист заявил, что насторожился ситуацией в Киеве еще во время оранжевой революции. По мнению Сергея, уже тогда были видны предпосылки будущего конфликта.

Об идеологии жителей Донбасса, изменении отношения к землячеству и поставках гуманитарной помощи на Украине, вы узнаете в новом выпуске передачи «Грани свободы».

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донбасс лисовский мира тэрада грани свободы
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