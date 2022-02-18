МИД России обвинил Киев в геноциде на территории республик Донбасса

Москва, 18 февраля. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ напомнила властям Украины об их ответственности за происходящее в Донбассе.

По словам российского дипломата, ситуация в ДНР и ЛНР является геноцидом со стороны Киева. Об этом сообщает Telegram-канал Inside Donetsk.

«Происходящее в Донбассе - это геноцид со стороны Киева», — заявила Захарова.

Как стало известно ранее, информацию об эвакуации жителей республик Донбасса прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметит, что не располагает соответствующими данными.