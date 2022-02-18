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Европа планирует создать стратегические запасы газа в ожидании кризиса

Экономика
Европа планирует создать стратегические запасы газа в ожидании кризиса
ФБА «Экономика сегодня»

Брюссель, 18 февраля. Евросоюз намерен сформировать стратегические запасы газа, чтобы заранее подготовиться к следующей зиме или возможному кризису, связанному с дефицитом энергоресурсов и высокими ценами на них.

Для стран региона установят обязательный минимум заполненности хранилищ к 30 сентября каждого года, сообщает EADaily со ссылкой на Bloomberg.

Аналитики прогнозируют, что цены на энергоносители будут высокими в 2022–2023 годах. Это вынуждает Европу заботиться о своей энергетической безопасности и принимать превентивные меры. Переход на зеленую энергетику завершится не скоро, а нынешние экологически чистые методы производства энергии не способны обеспечить все потребности.

Французские аналитики ранее признали, что у ЕС нет альтернативы российскому газу. Никто не сможет осуществить такой же объем поставок.

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