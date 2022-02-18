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Панафриканские активисты раскритиковали решение Макрона передислоцировать войска из Мали в Нигер

Весь мир
Панафриканские активисты раскритиковали решение Макрона передислоцировать войска из Мали в Нигер
wikipedia.org  /  NigerTZai / CC BY-SA 4.0

Ниамей, 18 февраля. Активисты негативно восприняли информацию о передислокации военного контингента Франции из Мали в Нигер.

Глава Пятой республики провел пресс-конференцию, на которой сообщил, что Париж более не сотрудничает с Бамако в сфере безопасности и сокращает присутствие национальных сил обороны в регионе. По словам политика, войска бывшей метрополии останутся в Сахеле, но будут размещены в Нигере.

Африканские деятели выразили недовольство данным решением. По их мнению, у Франции было достаточно времени, чтобы справиться с террористическими группировками, однако она не выполнила поставленную задачу.

«Это ошибка Эммануэля Макрона. Сохраняя войска в Сахеле, Елисейский дворец рискует поставить государства в затруднительное положение. Мы уже подвергали французское военное присутствие критике, так как считаем его бесполезным. Более того, в долгосрочной перспективе оно представляет угрозу суверенитету Нигера», — заявил панафриканский активист Мусса Чангари.

Панафриканские активисты раскритиковали решение Макрона передислоцировать войска из Мали в Нигер
kremlin.ru / Пресс-служба Кремля

По мнению местных экспертов и аналитиков, вывод военного контингента Франции и других стран коллективного Запада из Мали произошел на фоне сближения Москвы и Бамако. Бывшую метрополию напугали появившиеся в соцсетях слухи о прибытии в республику российских специалистов, которых иностранные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Европейские элиты опасаются, что отечественные инструкторы окажутся эффективнее западных войск и сотрудников многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА).

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африка нигер мали
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