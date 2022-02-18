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Сборную Великобритании лишили завоеванного на ОИ в Токио серебра

Спорт
Сборную Великобритании лишили завоеванного на ОИ в Токио серебра
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Токио, 18 февраля. Национальную команду Великобритании лишили серебряной медали завоеванной в эстафете 4х100 м на Олимпийских играх в Токио. Причиной стала положительная допинг-проба спринтера Чиджинду Уджи.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение лишить серебра сборную Великобритании по легкой атлетике. Антидопинговая лаборатория подтвердила, что в крови британского спортсмена Уджи были найдены препараты остарин и S-23, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Национальная команда осталась на четвертом месте в медальном зачете на Олимпиаде в Токио.

В допинг-скандал недавно угодила российская фигуристка Камила Валиева. В ее крови нашли запрещенный препарат триметазидин. Ее все же допустили к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине, где она заняла четвертое место. Тренер Этери Тутберидзе впервые прокомментировала историю с Валиевой.

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