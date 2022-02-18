Генштаб Армии Мали рассказал журналистам об успехах ВС за последние месяцы

Бамако, 18 февраля. Управление информации и связей с общественностью вооруженных сил Мали (DIRPA) провело пятую пресс-конференцию, посвященную ситуации в области безопасности.

«Директор DIPRA. Сулейман Дембеле рассказал о растущей мощи национальной армии (FAMa)и результатах антитеррористических операций. Правительственные войска перешли в активную фазу борьбы с радикалами, о чем свидетельствуют успехи военных мероприятий. С 25 декабря по 17 февраля солдаты ликвидировали 208 бандитов и задержали 108 преступников. Бойцы FAMa конфисковали 47 единиц оружия, 28 автомобилей, 94 мотоцикла, 718 мешков с зерном и 453 головы крупного рогатого скота», — написано в статье.

Дембеле отметил, что за последние недели армия получила в распоряжение несколько единиц военной и гражданской техники. Это укрепило боевой дух солдат и дало им возможность перейти в наступление на позиции террористов.

Африканские журналисты отметили, что наращивание потенциала вооруженных сил напрямую связано со сближением Москвы и Бамако. Также на ситуацию повлиял слух о прибытии в страну группы из четырех российских специалистов, которых зарубежные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера». Боевики в панике покинули город Банкасс, когда услышали о дислокации отечественных инструкторов в его окрестностях.