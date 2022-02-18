Уагадугу, 18 февраля. Жители Буркина-Фасо призвали новое правительство повторить опыт Мали и отказаться от влияния Франции в пользу России. Такое мнение граждане африканской республики выразили в комментариях на информационном портале Lefaso.

Буркинийцы положительно восприняли новость о выводе французского контингента из Мали. Пользователи уверены, что это пойдет на пользу национальной армии:

«Все в порядке. Франция, уходи. Уступи место войскам Бамако и Уагадугу. Мали и Буркина-Фасо находятся на одном судне. Обеим странам следует попросить у России помощи в борьбе с террористами. Наши вооруженные силы при поддержке Москвы справятся с боевиками. Мы победим!»

Федеральное агентство новостей /

Граждане сомневаются, что бывшая метрополия когда-либо хотела помочь Африке справиться с радикальными группировками. По их мнению, операции Франции служили прикрытием для разграбления стран Черного континента:

«Это ложь президента Пятой республики. Под прикрытием борьбы с бандитами Париж попытался стать неоколонизатором, чтобы переписать нашу историю. Нынешние африканцы не такие, как их предки. Все кончено, Макрон. Мы сами приведем себя к победе и сделаем то, с чем не справилась Франция».

Граждане просят новые власти обратить внимание на успех Мали и последовать примеру Ассими Гоита. Сближение Москвы и Бамако увеличило боевой потенциал национальной армии и дало ей возможность перейти в наступление на позиции джихадистов:

«Пусть французские войска покинут Буркина-Фасо. Мали взяла судьбу в свои руки, и мы должны сделать также. Париж никогда не спасет нас, он здесь только ради бизнеса».

Ранее директор Международного фонда за лучшее управление Джеймс Уилсон заявил, что Уагадугу стоит перед важным выбором и может выбрать путь полковника Ассими Гоита, который в свое время вдохновился успехом России в Центральноафриканской Республике.