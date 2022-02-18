Американцам не нужна война: украинский политолог об истерии СМИ вокруг «вторжения» РФ

Украинский политолог Сергей Запорожский уверен, что Запад не заинтересован в войне на Украине. Об этом он заявил в эфире программы «Время покажет». По его мнению, санкции против Российской Федерации готовятся лишь для того, чтобы создать ей экономические проблемы ввиду отсутствия возможности договориться.

«В Европе есть разные по этому поводу мнения, в том числе со стороны Германии и Франции. Вот этот весь информационный шум, который был запущен о вторжении с этими непонятными утечками, причем это публиковалось не в одном СМИ, и не в двух, а в целой куче западных СМИ», — сказал Сергей Запорожский

Global Look Press / APUkraine, Oliver Contreras, Hamish Blair, Chris Kleponis

Как предположил политолог, эти так называемые «утечки» были созданы целенаправленно в рамках информационной кампании против России.

«Этот весь шум создается и будет продолжаться для того, чтобы самый последний немец, который сомневается в том, что Россия — не враг, он поверил в то, что она — враг. И тогда этот пакет санкций уже предварительных и дальше. Но война американцам не нужна точно», — добавил Запорожский.

Политолог Елена Супонина в этом же эфире программы «Время покажет» сказала, что США и Британия все же хотят ослабить российскую власть. Однако в сложившейся вокруг России и Украины ситуации каждый из лидеров других государств преследует свои цели. К примеру, Германия, по мнению гостьи, пытается добиться снижения напряженности, а президент Франции Макрон перейдет на сторону США и Британии.