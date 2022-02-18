Бамако, 18 февраля. Власти Мали потребовали от Франции немедленно вывести военный контингент из республики. Об этом сообщил представитель правительства полковник Абдулай Маига.

«Учитывая постоянные нарушения соглашений в области обороны, правительство предлагает французским властям без промедления убрать силы оперативных групп в рамках операций «Бархан» и Takuba с нашей территории под контролем малийских властей», — заявил чиновник.

Ранее президент Пятой республики сообщил, что вывод войск может занять от четырех до шести месяцев. Однако правительство африканского государства потребовало бывшую метрополию ускорить процесс передислокации солдат.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей считает, что европейцы осознали неэффективность своей деятельности и решили сбежать из Мали.

«Я уверен, что этот уход — признание того, что десятки тысяч западных военных куда менее полезны для обеспечения безопасности, чем местная армия, которая проходит обучение у десятка российских инструкторов.

Уже сейчас, если изучить ситуацию, боевики отступают по целому ряду направлений. И мы в ФЗНЦ уверены, что с уходом просиживавшей там штаны Пятой республики боевики побегут еще быстрее», — убежден социолог.