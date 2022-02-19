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Маркетолог Григорьев: Падение стоимости акций Meta может привести к обвалу рынка
Общество
Маркетолог Григорьев: Падение стоимости акций Meta может привести к обвалу рынка
Федеральное агентство новостей  / 

Медиамагнат Марк Цукерберг понимает, что жизненный цикл соцсети Facebook завершается. Об этом в беседе с ФАН рассказал маркетолог Николай Григорьев. Ранее стало известно о том, что из-за обвала акций фирма Meta Platforms покинула десятку самых дорогих компаний мира из-за снижения числа активных пользователей Facebook.

«Последствия макроэкономического характера, безусловно, могут последовать, например, для других высокотехнологичных компаний. Влияние будет и на общий индекс NASDAQ, где Facebook котируется. Учитывая то, что сейчас все ждут кризиса, подобные события могут вызвать обвал рынка», — сказал эксперт.

Николай Григорьев также назвал одну из главных причин утраты соцсетью своих позиций.

«Facebook все больше и больше становится соцсетью для взрослых. Когда-то все пользователи и основатели были молодыми, а теперь стареют. Впрочем, она по-прежнему старается поддерживать свой статус, например, благодаря Instagram, где пока нет падения числа активных пользователей. Тем не менее компании Facebook приходится уступать дорогу TikTok. Когда-нибудь и сегодняшние тиктокеры повзрослеют. В XXI веке жизненный цикл компаний, особенно цифровых, резко сократился», — пояснил собеседник ФАН.

Маркетолог Григорьев: Падение стоимости акций Meta может привести к обвалу рынка
фото из личного архива Николая Григорьева /

Кроме того, он подчеркнул, что даже такие перемены вовсе не означают, что Facebook обязательно уйдет в небытие.

«Безусловно, жизненный цикл Facebook заканчивается, но мы-то видим, что Марк Цукерберг объявил: Facebook стал частью метавселенной — Meta. Это уже новый жизненный цикл другого продукта с другим названием», — подытожил маркетолог.

Ранее Николай Григорьев в беседе с ФАН рассказал, что мировые финансовые элиты объявили войну IT-гигантам. По его мнению, такие компании победят, хоть и ценой больших жертв.

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