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Жители Стамбула протестуют против строительства высотки на фоне знаменитой мечети

Весь мир
Жители Стамбула протестуют против строительства высотки на фоне знаменитой мечети
Global Look Press  /  Resul Kaboglu/Keystone Press Agency

Анкара, 18 февраля. В Турции разгорелся скандал вокруг строительства многоэтажного здания в Стамбуле, которое из-за своей высоты изменило вид на вторую по значимости мечеть города — Сулеймание. Как сообщается, шквал протестов привел к приостановке работ, однако даже на этом этапе высота дома составляет на шесть метров больше, чем изначально предполагал проект.

Мечеть Сулеймание была построена в середине VI века османским архитектором Синаном и входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Образуемый ею комплекс по размерам сопоставим с городским кварталом и находится на полуострове неподалеку от Большого базара. Она пережила несколько пожаров и землетрясение, которые нанесли ей некоторые повреждения, впоследствии устраненные в ходе реставраций.

Глава стамбульской палаты архитекторов Эсин Кеймен сочла данную ситуацию с постройкой «высотки» проявлением неуважения и «отсутствием чувства пропорций и пределов». Она добавила, что новые здания формируют облик Стамбула, однако подобные работы в районе исторического комплекса назвала безрассудством и призвала прекратить строительство.

Стоит отметить, что подобные многоэтажки и раньше вызывали неодобрение местных жителей, ценящих традиционный вид города. В частности, негативно население восприняло и возведение трех небоскребов в районе Зейтинбурну, которые были построены несмотря на протесты, решение суда в 2013 году и призывы бывшего тогда премьер-министром Реджепа Тайипа Эрдогана ограничить их высоту.

Культура и политика

Конфликт стал «политизированным» после того, как мэр Стамбула, оппозиционный политик Экрем Имамоглу, приказал прекратить работы и опечатать стройку. Он мотивировал это решение имеющимся планом градостроительства и заявил, что его администрация не пойдет на уступки в том, что касается сохранения исторического и культурного облика Стамбула.

Проблемой стало то, что председателем попечительского совета Фонда расширения знаний, владеющего правами на новое здание, является сын президента Билал Эрдоган, который настаивает на законности возведения многоэтажки. При этом мэр города известен как один из наиболее популярных оппозиционных политиков, неугодных главе государства. Однако на фоне всеобщих протестов фонд был вынужден пойти на попятную, после того как даже внутри проправительственных кругов возникли споры по поводу стройки.

«Мы не будем участвовать в каких-либо действиях, которые нарушат духовный облик Сулеймание», — заявил журналистам исполняющий обязанности председателя фонда Нуреттин Алан.

Однако он же подверг критике стамбульский муниципалитет за решение опечатать здание. По его словам, работы здесь и так якобы были прекращены, когда дом достиг 16 метров в высоту.

Тем не менее многие общественные деятели города поддержали действия Имамоглу, заявив, что с политикой или идеологией эта ситуация не связана вовсе. В частности, директор по культурному наследию муниципалитета Стамбула Махир Полат обратил внимание на высоту здания, которая превысила изначально утвержденную и таким образом изменила исторический вид с Сулеймание на пролив Босфор.

«Почитайте тех, кто писал о Стамбуле, будь то путешественники в прошлом или современные авторы, они описывают его как город куполов. Этот силуэт — именно та область, «фасад» которой сейчас закрыт», — заявил Полат.

Он признал, что и многие другие постройки, созданные в 70-х и 80-х годах прошлого века, также повредили облику города. По словам Полата, из 525 исторических зданий в Стамбуле остались лишь 50. Директор подчеркнул намерение работать над сохранением культурных ценностей города и пообещал «спасти» Сулеймание, для чего его офис собирается активизировать переговоры со всеми заинтересованными сторонами, включая управляемый партией Эрдогана муниципалитет района Фатих, где находится недавно названный мечетью собор Святой Софии.

Скандал вокруг Айя-Софии

Стоит отметить, что в последнем случае население оказалось не столь приверженным сохранению исторических ценностей — решение о смене статуса музея, бывшего изначально христианским храмом, на открытую для всеобщего посещения мечеть поддержало более 70% турецких граждан. Данное решение многие эксперты назвали чисто политическим, поскольку оно отражало курс властей на исламизацию населения страны. Переименование Айя-Софии стало одним из наиболее удобных для этого инструментов, поскольку собор являлся символом «ключей» от захваченного османами Константинополя, ныне — Стамбула. Такой шаг властей позволил Эрдогану вновь получить поддержку электората, однако был резко негативно встречен в христианском мире, особенно в Греции.

Примечательно, что косвенно о том случае упомянула и Кеймен, когда подвергла критике стройку здания возле Сулеймание. Она указала, что дела культуры ныне стали инструментом политиков.

«Если вы сохраняете историческое содержание и если это мечеть, то вас называют проправительственным. Если же сохраняете византийское наследие, на вас навешивают ярлык оппозиционера», — сказала Кеймен.

Глава стамбульской палаты архитекторов подчеркнула, что подобная «поляризация» не является объективной и не соответствует универсальным принципам сохранения исторического наследия. Она отметила, что стоит разделить историю и культуру, поскольку политические деятели меняются каждые 10-20 лет, а Сулеймание стоит уже пять веков.

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