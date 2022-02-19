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Политолог Федоров объяснил, почему Германия идет на поводу у США

Общество
Политолог Федоров объяснил, почему Германия идет на поводу у США
 /  Федеральное агентство новостей

В случае замены российского газа американским Европу ждет масштабный энергетический кризис с ценами во много раз выше, чем те, которые были в последнее время, и с повальными остановками промышленных предприятий. И больше всего рисков — у Германии. Ведь она получает из России 55% от потребляемого газа. Все эти надвигающиеся проблемы немецкие власти предвидят, однако противостоять США не имеют возможности. Такой точкой зрения в беседе с ФАН поделился ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Отношения с США складывались на протяжении послевоенных десятилетий. И Германия во многом стала зависимой от США, в том числе в экономическом плане. Достаточно, например, США повысить пошлины на автомобили, и ФРГ сильно пострадает, хотя у них есть заводы, которые делают немецкие автомобили на своей территории. И тем не менее немцы сильно просядут. То есть рычаги влияния США на ФРГ — прежде всего экономические, очень и очень большие и совершенно не сравнимы с тем, что Европа может ответить. И второе — это вопросы безопасности Германии. Ведь она зависит от НАТО и США. На территории Германии есть американские военные базы и ядерное оружие», — объяснил политолог.

Политолог Федоров объяснил, почему Германия идет на поводу у США
Федеральное агентство новостей /

Собеседник ФАН подчеркнул, что зависимая от США Германия не воспринимает всерьез и предложения президента Франции Эммануэля Макрона, который активно выступает за самостоятельность Европы.

«Германия по-другому не может. И все призывы Макрона сделать Европу самодостаточной и самостоятельной, суверенной — это все, по большому счету, французские мечты. К которым большинство европейских стран-партнеров по ЕС относятся прохладно», — отметил Сергей Федоров.

Политолог Федоров объяснил, почему Германия идет на поводу у США
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты могут стать основным поставщиком природного газа в страны Европы. Такое решение ЕС принял, пытаясь заменить российское топливо. Информация была обнародована в документе Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США». Согласно ему, в 2021 году экспорт СПГ в ЕС составил более 22 миллиардов кубометров с оценочной стоимостью 12 миллиардов долларов.

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Все новости / Общество / Политолог Федоров объяснил, почему Германия идет на поводу у США
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