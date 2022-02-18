Почему тема «вторжения на Украину» продолжает циркулировать на Западе

Идея с «российским вторжением» на Украину все никак не отпускает наших «западных партнеров». При этом американская сторона на днях стала весьма прозрачно намекать на то, что возобновившиеся боестолкновения на границе Украины с народными республиками Донбасса могут быть не только «поводом к войне», но и готовящейся почвой для «провокации России».

Так, глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, заявил:

«По нашей информации, ясно, что российские силы, в том числе наземные войска, самолеты, корабли, готовятся начать атаку против Украины в ближайшие дни».

При этом американский чиновник указал на то, что «русские планируют создать предлог для нападения», приведя в пример обстрелы со стороны ВСУ по территории ЛДНР. То есть, еще раз, чтобы было понятно: минометный огонь ведет украинская армия, но в глазах американцев виноваты… мы.

Вторит заявлениям Блинкена и постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, которая, правда, обвиняет нашу страну уже не только в готовящемся «вторжении на Украину», но и в Восточную Европу в целом. По словам дипломата:

«Они [русские] разместили эти войска на границе. Мы видели, как они поступали так же, когда вторгались в другие части Восточной Европы».

Global Look Press / Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

Правда, о каких конкретно инцидентах идет речь, госпожа Томас-Гринфилд не уточнила. Что, опять же, многое говорит об уровне подготовки нынешних американских дипломатов. Впрочем, аналогичные заявления делает и американский президент Джо Байден, который утверждает:

«Это [вторжение] может произойти в течение нескольких дней. У нас есть основания считать, что они [русские] проводят операцию под чужим флагом, чтобы иметь предлог для того, чтобы войти [на территорию Украины]».

И здесь, конечно, очень интересный вопрос возникает в связи с тем, а что это за «чужой флаг» и какие «провокации» имеют в виду американские высокопоставленные лица?

О том, что может произойти, говорил все тот же Энтони Блинкен. По его словам, Россия может подготовить «поддельную и даже настоящую атаку с применением химического оружия. Это будет силовая акция, в которой Россия обвинит Украину».

Global Look Press/photothek / © Florian Gaertner

И в данном случае — это очень тревожный звонок. И совсем не в том смысле, что Россия «что-то готовит». Нечто очень неприятное в смысле химической атаки — а стоит напомнить, что химическое оружие сейчас, в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, находится за рамками норм международного права — могут устроить «инструкторы» из американских ЧВК.

О том, что таких лиц на границе с народными республиками более 100, а в их распоряжении находятся некие «емкости с неизвестным химическим реагентом», еще в конце декабря прошлого года на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ докладывал Сергей Шойгу.

Здесь, конечно, возникает еще один важный вопрос: а почему именно сейчас пошла новая волна обвинений России во вторжении? Тем более что наша страна не только «сорвала все даты» этого самого «вторжения», намеченные на 15, а потом и на 16 февраля, но еще и планово отводит войска после совместных учений с Белоруссией.

Думается, дело здесь в том, что переговоры России с европейскими лидерами, а именно, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем все же дали какие-то результаты. Или же просто насторожили Вашингтон в том смысле, что наша страна снова перехватывает миротворческую и дипломатическую инициативу по украинскому вопросу.

Нельзя забывать и про то, что МИД РФ 17 февраля передал пакет документов в рамках переговоров о проекте Договора о гарантиях безопасности с США. Который стал своеобразным «ответом на ответ» со стороны Вашингтона.

И ответ этот, благо он уже опубликован, весьма любопытен в том плане, что российская сторона, например, заявляет:

«В отсутствие готовности американской стороны договариваться о твердых, юридически обязывающих гарантиях обеспечения нашей безопасности со стороны США и их союзников Россия будет вынуждена реагировать, в том числе путем реализации мер военно-технического характера».

И здесь снова вопрос: что может подразумеваться под такими мерами? В Штатах, кажется, однозначно трактуют эту формулировку как «вторжение на Украину». Но если отбросить западную истерику, то, в принципе, первые шаги для «реализации мер» Россией уже делаются. И делаются они не на плацдармах и военных базах, а в высоких кабинетах. Поскольку Москва ранее объявила о том, что будет менять российскую концепцию внешней политики, о чем на днях рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Концепция внешней политики включает в себя в том числе и Военную доктрину России, которая, к слову, существенно не менялась уже много лет. Но, кажется, времена настолько поменялись, что доработка этого документа назрела в силу сугубо внешних обстоятельств.

Понятно, что США сейчас не хочется по пунктам отвечать на очередной и весьма подробный запрос нашей страны по поводу гарантий безопасности. К слову, об этом говорится и в соответствующем документе:

«Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 год, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО. Эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение».

Федеральное агентство новостей /

И, судя по всему, чтобы не отвечать «по существу», США сейчас вновь начинают тиражировать тему «непременного военного вторжения». И тема эта, даже с учетом «неявки России на войну», в первую очередь сильнейшим образом бьет именно по Киеву и его экономике. Речь идет о потерях миллиардов долларов, сопоставимые со всем украинским военным бюджетом на 2022 год.

Но кого, право, на Западе в действительности волнует Украина? России же в этой конфигурации остается только проявлять выдержку, не поддаваясь на провокации, и продолжать сложные переговорные процессы. Как по гарантиям безопасности, так и в «нормандском формате», что, в общем-то, наша страна и делает, не отказываясь от своих обязательств. И в этом смысле крайне показательны слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по поводу того, чего хочет добиться Россия от США и стран НАТО.

«Повторю, мы заинтересованы в том, чтобы подробнейшим образом объяснить американским коллегам и всем их союзникам по НАТО, что не можем удовлетвориться обещаниями. Будем добиваться, чтобы все было честно. Не хочу обращаться к жаргону, но у нас есть понятие — «пацан сказал — пацан сделал». По крайней мере, «понятия» должны соблюдаться и на международном уровне», — заявил глава МИД РФ.

Судя по всему, именно такая логика переговоров и системы обязательств крайне не устраивает сейчас Вашингтон. А потому вновь стала подниматься тема «скорого российского вторжения». Просто чтобы отвлечь внимание и обвинить в собственной несостоятельности в плане выполнения договоренностей кого-нибудь другого.

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