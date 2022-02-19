Максим Галкин показал ледяную статую, похожую на Аллу Пугачеву

Москва, 18 февраля. Популярный телеведущий и комик Максим Галкин, искусно пародирующий звезд российской эстрады, актеров и политиков, очень любит свою семью и место, где они живут, — замок в деревне Грязь. Настолько, что он, практически не переставая, демонстрирует все, что там происходит, на свой странице в Instagram. Prt Scr instagram.com / @maxgalkinru

Естественно, на кадрах можно разглядеть красивые интерьеры, ухоженный сад, помещения и многое другое. На этот раз Максим снова вышел во двор с камерой в руках.

«Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей…» — процитировал Максим Галкин строчку из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила».

После этих слов артист прошелся по территории родового поместья. В кадр мельком попала статуя женщины, напоминающая фигуру Аллы Борисовны. Она будто совершает жест, который так любила показывать во время выступлений Примадонна. Руки раскинуты в стороны, так что, скорее всего, прототипом статуи послужила именно она. Фигура сделана изо льда.

Телеведущий, отвечая на вопросы подписчиков, заявил, что по их просьбе в следующий раз покажет зловещие места в доме. При этом он отметил, что ничего зловещего в поместье нет, но он обязательно что-нибудь найдет.

Строительство замка было начато в 2011 году и продолжалось семь лет. Он обошелся Максиму в 9 миллионов долларов. Площадь поместья — 3000 квадратных метров, в нем шесть этажей, 20 жилых комнат, грузовой лифт, собственный паркинг, оранжерея, роскошный сад и бассейн.

Ранее сообщалось, как Максим Галкин устроил фотосессию детям от Пугачевой.