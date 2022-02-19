«Если война случится, то как действовать?»: в Госдуме поддержали эвакуацию жителей Донбасса

Превентивные меры по обеспечению безопасности жителей Донбасса совершенно оправданны. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Государственной думы Олег Морозов.

Ранее лидеры Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали жителей республик в кратчайшие сроки выехать на территорию России. Обращение было адресовано прежде всего к женщинам, детям и пожилым лицам. Мужчин же, «способных держать оружие», глава ДНР попросил «защищать свою землю».

«Здесь надо исходить из очень простой логики: поскольку со стороны Украины и ее западных союзников постоянная угроза военного давления не снимается, то лидеры двух республик Донбасса должны исходить из очень простого ответа на главный вопрос: если война случится, то как действовать? Военную подготовку они ведут. Но ведь надо также минимизировать жертвы среди мирного населения!» — заметил Морозов.

Федеральное агентство новостей / Наталья Макеева

Он назвал эвакуацию «превентивной мерой», которую необходимо было принять, поскольку градус милитаристской напряженности поднят до неприличия.

«И действительно, люди боятся, что начнутся массовые обстрелы, в том числе и по населенным пунктам! — подчеркнул депутат. — И в таком случае жертвы неизбежны. Так что действия руководства республик совершенно оправданны».

Ранее представитель Регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик объяснил опасность появления британских военных в Эстонии.