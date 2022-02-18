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МИД России напомнил об отсутствии планов нападать на Украину

Политика
МИД России напомнил об отсутствии планов нападать на Украину
newinform.com

Москва, 18 февраля. Москва не имеет планов о нападении на Украину и не собирается это делать. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ.

Об отсутствии намерений России вмешиваться во внутренние дела Украины было четко указано в послании к США по гарантиям безопасности. Соответствующее заявление внешнеполитического ведомства было распространено на фоне объявления эвакуации в Донбассе.

Как стало известно ранее, президент США Джо Байден готовится сделать заявление на фоне украинского кризиса. Ожидается, что американский лидер выступит с речью 18 февраля в полночь.

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