Размер социального налогового вычета в РФ могут увеличить до 288 тысяч рублей

Москва, 18 февраля. Госдума изучает законопроект об увеличении социального налогового вычета, предложенный лидером СРЗП Сергеем Мироновым.

Вычет позволяет россиянам вернуть от государства часть своих затрат на обучение, лечение, покупку лекарств и взносов в негосударственные пенсионные фонды, напоминает ИА REGNUM.

Его размер до 2008 года составлял 100 тысяч рублей, затем сумма была увеличена до 120 тысяч, но индексации не проводилось уже несколько лет. Учитывая инфляцию, выросшие расходы на лечение, обучение и другие нужды, сумму следовало бы увеличить до 288 608 рублей, следует из проекта.

Центробанк ранее подготовил предложения по улучшению жизни малообеспеченных граждан. В частности, в течение года они могли бы получать средства в вице процентов на остаток по специальному соцсчету.