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Армия
Украинские морпехи учатся использовать ПТРК NLAW и гранатометы M141
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Украинские морпехи учатся использовать ПТРК NLAW и гранатометы M141

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 19:40
Армия
Украинские морпехи учатся использовать ПТРК NLAW и гранатометы M141
wikipedia.org  /  U.S. Department of Defense Current Photos / Public Domain

Киев, 18 февраля. Подразделения морской пехоты ВМС Украины начали осваивать противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) NLAW, а также гранатометы M141, которые были получены Киевом от США и Британии в рамках военно-технической помощи.

Отмечается, что в настоящее время украинские военнослужащие изучают тактико-технические характеристики иностранного оружия. Морпехи участвуют в отработке различных элементов оборонительного боя с применением вышеуказанного вооружения.

Подчеркивается, что ПТРК британского производства ранее уже применялись в ходе учений украинских военных. Тренировки проходили на полигоне в Донбассе. Испытание комплексов было проведено 28 января на базе 184-го учебного центра.

Ранее сообщалось, что Киев вооружил западными боевыми системами подразделения ВСУ у линии соприкосновения на юго-востоке страны. В Донбасс также переброшены операторы ракетных комплексов, прошедшие подготовку у западных инструкторов.

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всу птрк гранатометы NLAW
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