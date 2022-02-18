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Взорвавшийся в центре Донецка автомобиль принадлежал начальнику НМ ДНР

Армия
Взорвавшийся в центре Донецка автомобиль принадлежал начальнику НМ ДНР
Новостное агентство «Харьков».  /  Андрей Тюнников

Донецк, 18 февраля. Автомобиль, взорвавшийся в правительственном квартале Донецка, принадлежал начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову, сообщили в пресс-службе оборонного ведомства республики.

В НМ ДНР подчеркнули, что сам Синенков в результате инцидента не пострадал. На место происшествия выехали сотрудники МЧС.

«МЧС выехало на место взрыва. Просим сохранять спокойствие, быть бдительными, а также исключить по максимуму передвижение по городу», — написали представители ведомства.

Ранее сообщалось, что в нескольких десятках метров от здания Правительства ДНР произошел мощный взрыв. Взрывную волну ощутил весь город.

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днр взрыв донецк
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