Симферополь, 18 февраля. Эвакуация граждан ДНР и ЛНР является своевременной и оправданной мерой, подчеркнул спикер Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, украинские власти решили обострить до предела ситуацию вокруг Донбасса. Западные кураторы выписали киевскому режиму индульгенцию на любые злодеяния в республиках, отметил Константинов.

«Не хочется окончательно терять надежду на возможность мирного урегулирования этого конфликта, но уверен: у нас достаточно решимости, чтобы встать на защиту регионов», — подчеркнул спикер крымского госсовета.

Как стало известно ранее, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о массовой эвакуации граждан. Соответствующее решение было принято из-за объявления президентом Украины Владимиром Зеленским начала наступательной операции в Донбассе.