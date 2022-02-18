Депутат от КПРФ Ющенко подтвердил полное выздоровление Зюганова

Москва, 18 февраля. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов полностью здоров. Об этом сообщил депутат Госдумы от партии Александр Ющенко.

О госпитализации Зюганова 11 февраля сообщил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, лидера коммунистов положили в ЦКБ с симптомами ОРВИ, при этом компьютерная томография не показала признаков поражения легких. По рекомендации медиков Зюганов прошел небольшую профилактику.

«Зюганов полностью здоров, находится дома, провел оперативное совещание», — рассказал Ющенко в беседе с РИА Новости.

Ранее лидер КПРФ рассказал, что принял решение лечь в больницу в качестве профилактики в связи с повышенной температурой.