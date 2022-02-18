Байден готовится выступить с заявлением по России и Украине

Вашингтон, 18 февраля. Американский лидер Джо Байден планирует 18 февраля в полночь по московскому времени выступить с заявлением на фоне украинского кризиса и заявлений о «нападении» России на Киев.

Известно, что президент Соединенных Штатов представит обновленную информацию о сложившейся вокруг Украины обстановке.

Накануне Байден буквально сбежал от журналистов после своего выступления по Украине. Журналисты Fox News раскритиковали подобные действия со стороны хозяина Белого дома.

Ранее сообщалось, что просьба президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру посетить Киев в ближайшее время является абсурдной на фоне эвакуации граждан США. Соответствующее заявление сделал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.