Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 19:55
19:54
Экономика
Некоторые россияне в феврале получат выплату в размере 7700 рублей
19:51
Экономика
В Москве обосновали необходимость достройки метро в Челябинске
19:49
Происшествия
Лестница обрушилась под сотрудником инфекционной больницы в Петербурге
19:49
Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин предупредил о возможных провокациях в ЛДНР
19:49
Общество
Крымчане готовы принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе
19:43
Общество
Директор благотворительного фонда рассказала, почему для больных ценна любая сумма пожертвований
19:42
Технологии
Самую мощную в стране заправочную станцию для электромобилей разработали в Челябинске
19:41
Политика
МИД России напомнил об отсутствии планов нападать на Украину
19:41
Экономика
Размер социального налогового вычета в РФ могут увеличить до 288 тысяч рублей
19:40
Армия
Украинские морпехи учатся использовать ПТРК NLAW и гранатометы M141
Все новости

Байден готовится выступить с заявлением по России и Украине

Политика
Байден готовится выступить с заявлением по России и Украине
Global Look Press  /  Pool via CNP /MediaPunch / www.imago-images.de

Вашингтон, 18 февраля. Американский лидер Джо Байден планирует 18 февраля в полночь по московскому времени выступить с заявлением на фоне украинского кризиса и заявлений о «нападении» России на Киев.

Известно, что президент Соединенных Штатов представит обновленную информацию о сложившейся вокруг Украины обстановке.

Накануне Байден буквально сбежал от журналистов после своего выступления по Украине. Журналисты Fox News раскритиковали подобные действия со стороны хозяина Белого дома.

Ранее сообщалось, что просьба президента Украины Владимира Зеленского к американскому лидеру посетить Киев в ближайшее время является абсурдной на фоне эвакуации граждан США. Соответствующее заявление сделал сенатор Совета Федерации Алексей Пушков.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден готовится выступить с заявлением по России и Украине
сша рф байден
Комментировать