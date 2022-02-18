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Это была лучшая игра: Вячеслав Фетисов оценил победу «красной машины» над шведами
Спорт
Это была лучшая игра: Вячеслав Фетисов оценил победу «красной машины» над шведами
ТАСС  /  Антон Новодережкин

Депутат Госдумы и легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов, который был лучшим бомбардиром среди защитников в сборной СССР, в беседе с ФАН эмоционально прокомментировал победу сборной России над шведами и ее выход в финал Олимпийских игр в Пекине.

«В нервозной борьбе — игра была на грани всего, наши ребята смогли победить. Вратарь у нас, конечно, молодец. Он не дрогнул ни разу. Но вообще я считаю, что всю команду нужно отметить. Победить в этой игре им было непросто. Тем более когда психологическое давление на наших ребят было намного больше, чем на шведов. Тем не менее ребята справились, и это была лучшая игра на турнире по всем показателям. Напомню, что шведы и финны — это самые грозные соперники на этой Олимпиаде. Шведов победили, осталось дело за малым — сыграть с сильной и мотивированной командой Финляндии. С оптимизмом жду воскресного матча и желаю нашим ребятам удачи в финале», — поделился впечатлениями Вячеслав Фетисов.

«Это была лучшая игра»: Вячеслав Фетисов оценил победу «красной машины» над шведами
ТАСС / Антон Новодережкин

Накануне мужская сборная России по хоккею по буллитам обыграла команду Швеции в полуфинале олимпийского турнира в Пекине. Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1. На 21-й минуте отличился россиянин Антон Слепышев. Ему ассистировали Павел Карнаухов и Егор Яковлев. Скандинавы сравняли счет усилиями Антона Ландера (47-я минута). Но судьба матча Россия — Швеция решилась в серии буллитов. По итогам пяти попыток держался счет 2:2. Арсений Грицюк совершил решающий бросок, когда серия буллитов пошла до первого промаха. В финале 20 февраля сборная России, защищающая в Китае титул олимпийских чемпионов, сыграет с командой Финляндии. Финны ранее обыграли сборную Словакии со счетом 2:0.

Ранее Вячеслав Фетисов объяснял, почему без НХЛовцев меньше золота в олимпийских медалях не станет, а вот вероятность сюрприза сильно возрастет.

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