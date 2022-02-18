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Инвестор Айкан ожидает феноменальную инфляцию в США по итогам 2022 года

Экономика
Инвестор Айкан ожидает феноменальную инфляцию в США по итогам 2022 года
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 18 февраля. Инвестор-миллиардер Карл Айкан считает, что Федеральная резервная система (ФРС) США не способна контролировать инфляцию, поэтому последствия окажутся удручающими.

Он отметил, что политика финансового регулятора, направленная на сиюминутную поддержку предприятий и домохозяйств, выражается только в безудержном печатании денег.

«Рано или поздно подобная ситуация закончится довольно плохо. Вы не можете продолжать печатать деньги, печатать и печатать, потому что этот долг на вашем балансе постоянно растет, и вы не можете это контролировать, а правительство не может контролировать инфляцию», — цитирует Айкана ProFinance.Ru.

Из-за сокращения спроса в 2020 году на фоне пандемии экономика пошла на спад. ФРС стала стимулировать заемщиков к потреблению, снизив базовую процентную ставку почти до нуля. Фондовые рынки в прошлом году били исторические рекорды в результате притока денег, но такого уже не будет. Инфляция достигла 7,5%, и это максимум почти за 40 лет.

По мнению Айкана, падение на американских рынках неизбежно, инфляция ускорится небывалыми темпами, а деньги обесценятся. Словом, США ждут тяжелые времена в ближайшие 3-4 года.

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