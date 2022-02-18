Слова Баха о выступлении Валиевой вызвали недоумение у президента ФФККР Горшкова

Москва, 18 февраля. Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отношении тренера Этери Тутберидзе к фигуристке Камиле Валиевой.

Горшков не согласился с Бахом, который увидел напряженные отношения между фигуристкой и ее наставником. Глава МОК уверен, что спортсменке не была оказана должна поддержка после проката в индивидуальной программе, которую она неуспешно завершила.

«Все, кто был рядом с Камилой в тот момент, — и ее окружение, и вся наша команда — делали все возможное, чтобы поддержать ее в эту исключительно сложную минуту, поэтому нам более чем странно слышать, что те же структуры, которые, нарушая правила и законы, делали все, чтобы морально раздавить Камилу, теперь стараются переложить вину с больной головы на здоровую, обвиняя во всем команду Тутберидзе», — отмечается в заявлении президента ФФККР, опубликованном на официальном сайте федерации.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин также отреагировал на обвинения Баха. Матыцин подчеркнул, что слова главы МОК должны быть более сдержанными.