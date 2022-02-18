Тарасова недовольна реакцией тренеров на истерику Трусовой на ОИ

Пекин, 18 февраля. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала истерику Александры Трусовой после занятого второго места на Олимпиаде в Пекине. Она считает, что тренерский штаб должен был прекратить плач спортсменки.

17-летняя фигуристка установила рекорд, прыгнув пять четверных, но все равно проиграла по сумме баллов своей соотечественнице Анне Щербаковой. Спортсменка не сдержала эмоций и устроила истерику, заявив, что ненавидит спорт и больше никогда не выйдет на лед.

Она обвинила тренеров в том, что они заранее знали результаты прокатов. Тарасова считает, что тренерский штаб должен был немедленно отреагировать на истерику Трусовой.

«Надо рядом быть с Сашей, чтобы ее поддержать. Рот закрыть они что ли не могут? Там целая бригада. Саша хотела пять четверных прыжков, она их сделала. Она должна быть довольна», — заявила Тарасова РИА Новости.

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18 февраля прошла церемония награждения победительниц в одиночных состязаниях по фигурному катанию. Трусова заявила, что сбылась ее мечта о пяти четверных, но сразу после награждения спортсменка сняла серебряную медаль.