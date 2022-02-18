Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 19:55
19:51
Экономика
В Москве обосновали необходимость достройки метро в Челябинске
19:49
Происшествия
Лестница обрушилась под сотрудником инфекционной больницы в Петербурге
19:49
Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин предупредил о возможных провокациях в ЛДНР
19:49
Общество
Крымчане готовы принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе
19:43
Общество
Директор благотворительного фонда рассказала, почему для больных ценна любая сумма пожертвований
19:42
Технологии
Самую мощную в стране заправочную станцию для электромобилей разработали в Челябинске
19:41
Политика
МИД России напомнил об отсутствии планов нападать на Украину
19:41
Экономика
Размер социального налогового вычета в РФ могут увеличить до 288 тысяч рублей
19:40
Армия
Украинские морпехи учатся использовать ПТРК NLAW и гранатометы M141
19:39
Общество
Ученые выяснили, какой транспорт выбирают представители ЛГБТ
Все новости

Тарасова недовольна реакцией тренеров на истерику Трусовой на ОИ

Олимпийские игры 2022
Тарасова недовольна реакцией тренеров на истерику Трусовой на ОИ
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Пекин, 18 февраля. Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала истерику Александры Трусовой после занятого второго места на Олимпиаде в Пекине. Она считает, что тренерский штаб должен был прекратить плач спортсменки.

17-летняя фигуристка установила рекорд, прыгнув пять четверных, но все равно проиграла по сумме баллов своей соотечественнице Анне Щербаковой. Спортсменка не сдержала эмоций и устроила истерику, заявив, что ненавидит спорт и больше никогда не выйдет на лед.

Она обвинила тренеров в том, что они заранее знали результаты прокатов. Тарасова считает, что тренерский штаб должен был немедленно отреагировать на истерику Трусовой.

«Надо рядом быть с Сашей, чтобы ее поддержать. Рот закрыть они что ли не могут? Там целая бригада. Саша хотела пять четверных прыжков, она их сделала. Она должна быть довольна», — заявила Тарасова РИА Новости.

Тарасова недовольна реакцией тренеров на истерику Трусовой на ОИ
Prt Scr youtube.com / Фигурное Катание и Звездные Новости

18 февраля прошла церемония награждения победительниц в одиночных состязаниях по фигурному катанию. Трусова заявила, что сбылась ее мечта о пяти четверных, но сразу после награждения спортсменка сняла серебряную медаль.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Тарасова недовольна реакцией тренеров на истерику Трусовой на ОИ
олимпиада пекин тарасова тренер трусова
Комментировать