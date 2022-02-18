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Хоккейная сборная России впервые вышла во второй финал зимней Олимпиады подряд

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 19:22
Олимпийские игры 2022
Хоккейная сборная России впервые вышла во второй финал зимней Олимпиады подряд
Global Look Press  /  Maxim Thore/Keystone Press Agency

Пекин, 18 февраля. Российская хоккейная сборная впервые вышла в финал второй кряду зимней Олимпиады.

Сборная России 18 февраля стала вторым финалистом пекинской Олимпиады, переиграв Швецию в серии буллитов. В матче за золото ОИ-2022 команда Алексея Жамнова встретится с Финляндией.

Примечательно, что российская сборная впервые в истории дважды подряд вышла в финал зимних Олимпийских игр. На ОИ-2018, проходившей в корейском Пхенчхане, национальная команда играла в решающем матче против Германии. Финальная встреча завершилась победой российской сборной в овертайме со счетом 4:3.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Хоккейная сборная России впервые вышла во второй финал зимней Олимпиады подряд
хоккей спорт олимпиада сборная россии ои-2022
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