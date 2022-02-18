В правительственном квартале Донецка прогремел взрыв

Донецк, 18 февраля. Мощный взрыв прогремел в центральной части столицы Донецкой Народной Республики.

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в нескольких десятках метров от здания Правительства ДНР. Примерно в 19:00 здесь сдетонировала машина. В связи с произошедшим сотрудники МЧС призвали граждан ограничить перемещение по городу.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил о попытке ВСУ подорвать емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол» вблизи Горловки. Операция диверсантов была сорвана защитниками республики.