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Компания Hyundai повысила стоимость пяти моделей на российском рынке

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 19:17
Экономика
Компания Hyundai повысила стоимость пяти моделей на российском рынке
pxhere.com

Москва, 18 февраля. Компания Hyundai решила поднять стоимость пяти моделей, представленных на российском рынке, сообщает портал «Автоновости дня».

Эксперты провели мониторинг прайс-листов и пришли к выводу, что самая доступная модель производителя, седан Solaris, стала дороже только в комплектации Elegance. Ее ценник вырос на 55 тысяч рублей. Повысилась и стоимость седана Elantra — на сумму от 20 до 309 тысяч.

Цена старшего седана Sonata увеличилась на 20 тысяч, причем только в трех комплектациях из пяти. К стоимости кроссовера Santa Fe во всех комплектациях, кроме трех новых, накинули 15 тысяч. Флагманский кроссовер Palisade стал дороже на 10–20 тысяч.

Внедорожник 2017 года выпуска Lada Niva ранее был выставлен на продажу в Сочи за 2,5 млн рублей. Машина произведена в составе лимитированной партии тиражом 1977 единиц к 40-летнему юбилею марки.

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