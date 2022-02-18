Путин поручил врио руководителя МЧС Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область

Москва, 18 февраля. Глава российского государства Владимир Путин отдал врио главы МЧС Александру Чуприяну приказ срочно вылететь в Ростовскую область. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, разговор президента России с Чуприяном состоялся по телефону.

Врио главы МЧС предстоит заняться организацией условий для размещения беженцев из ЛДНР, отметили в Кремле. Также речь идет об обеспечении жителей республик горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что жители ДНР покидают территорию республики на фоне эскалации напряженности. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский намерен в течение ближайшего времени отдать ВСУ приказ о наступлении.