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Путин поручил врио руководителя МЧС Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область

Политика
Путин поручил врио руководителя МЧС Чуприяну срочно вылететь в Ростовскую область
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 февраля. Глава российского государства Владимир Путин отдал врио главы МЧС Александру Чуприяну приказ срочно вылететь в Ростовскую область. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Кремля.

По данным пресс-службы, разговор президента России с Чуприяном состоялся по телефону.

Врио главы МЧС предстоит заняться организацией условий для размещения беженцев из ЛДНР, отметили в Кремле. Также речь идет об обеспечении жителей республик горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что жители ДНР покидают территорию республики на фоне эскалации напряженности. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский намерен в течение ближайшего времени отдать ВСУ приказ о наступлении.

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путин мчс поручение
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