Берлин, 18 февраля. Соединенные Штаты рассчитывают расправиться с Германией, поэтому они противодействуют проекту «Северный поток — 2». С таким мнением выступил немецкий политолог Александр Рар.

В последнее время на Западе все чаще звучит риторика о предстоящем «вторжении» России на Украину. Особенно активно подобные заявления делают Вашингтон и Лондон, обещая ввести против Москвы «жесточайшие санкции». При этом, РФ неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать». Однако по мнению Александра Рара, у Соединенных Штатов в этом деле есть скрытые мотивы.

Политолог раскрыл хитроумный план США по унижению Германии с помощью «Северного потока — 2». Он дал интервью изданию «Украина.ру».

ФБА «Экономика сегодня» /

«Удар по "Северному потоку — 2" в интересах американской геополитики — посадить не только Россию на место и морально наказать, и выдавить дальше из Европы, это их план, но и посадить Германию в лужу, чтобы Германия слушалась и понимала, кто хозяин в трансатлантическом доме», — подчеркнул эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин пояснял, что «СП-2» не имеет политической окраски. Проект носит исключительно коммерческий характер, отмечал глава государства.