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Политолог Супонина о целях США и Британии: «Они хотят ослабить российскую власть»
Украина
Политолог Супонина о целях США и Британии: «Они хотят ослабить российскую власть»
Global Look Press  /  APUkraine, Oliver Contreras, Hamish Blair, Chris Kleponis

США и Британия заинтересованы в ослаблении России и российской власти. Об этом заявила политолог Елена Супонина в эфире программы «Время покажет». По словам гостьи студии, в сложившейся вокруг России и Украины ситуации лидеры других государств преследуют свою цель.

«Цель США, Британии и той компании что с ними — ослабить Россию и ослабить нынешнюю российскую власть и создать определенный имидж. Цели Германии — они другие — по возможности добиться снижения напряженности. Мне ранее казалось, что и цели Франции совпадают с целями Германии, но оказалось, что Макрон все-таки более такой флюгер, и он все-таки собирается примкнуть к американо-британскому лагерю», — сказала Елена Супонина.

Политолог Супонина о целях США и Британии: «Они хотят ослабить российскую власть»
Федеральное агентство новостей /

Политолог напомнила, что американцы и британцы уже обсуждают введение превентивных санкций.

«Они говорят, что Россия все равно нагнетает, и мы введем санкции превентивные, как шаг упреждения. То есть в любом случае они пытаются добиться своего. Они объявили войну, Россия на эту войну не явилась. Они говорят: «Хорошо. Мы все равно примем санкции», — добавила Елена Супонина.

Ранее ФАН писал, что большинство представителей украинского народа не хотят войны с Россией. Своим мнением в эфире программы «Время покажет» поделился журналист Владимир Мамонтов. По его словам, нежелание военного конфликта стало итогом глубоко потаенного братского чувства и страха.

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Все новости / Украина / Политолог Супонина о целях США и Британии: «Они хотят ослабить российскую власть»
россия сша украина
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