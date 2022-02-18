Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Кемеровской области

Кемерово, 18 февраля. Серьезное ДТП с двумя иномарками произошло в городе Белово Кемеровской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

По данным ведомства, водитель Nissan, который ехал на автомобиле без прав, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате на дороге машина врезалась в Hyundai, который поворачивал направо на зеленый.

В результате происшествия виновник ДТП погиб. Еще пять человек получили травмы. Другие детали произошедшего устанавливаются.

Ранее ФАН рассказывал, что лобовое столкновение на Слободском тракте на дамбе в Макарье в Кирове привело к гибели водителя. Полиция проводит проверку по факту происшествия.