Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 19:54
19:54
Экономика
Некоторые россияне в феврале получат выплату в размере 7700 рублей
19:51
Экономика
В Москве обосновали необходимость достройки метро в Челябинске
19:49
Происшествия
Лестница обрушилась под сотрудником инфекционной больницы в Петербурге
19:49
Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин предупредил о возможных провокациях в ЛДНР
19:49
Общество
Крымчане готовы принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе
19:43
Общество
Директор благотворительного фонда рассказала, почему для больных ценна любая сумма пожертвований
19:42
Технологии
Самую мощную в стране заправочную станцию для электромобилей разработали в Челябинске
19:41
Политика
МИД России напомнил об отсутствии планов нападать на Украину
19:41
Экономика
Размер социального налогового вычета в РФ могут увеличить до 288 тысяч рублей
19:40
Армия
Украинские морпехи учатся использовать ПТРК NLAW и гранатометы M141
Все новости

Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Кемеровской области

Происшествия
Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Кемеровской области
ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Кемерово, 18 февраля. Серьезное ДТП с двумя иномарками произошло в городе Белово Кемеровской области, сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

По данным ведомства, водитель Nissan, который ехал на автомобиле без прав, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате на дороге машина врезалась в Hyundai, который поворачивал направо на зеленый.

В результате происшествия виновник ДТП погиб. Еще пять человек получили травмы. Другие детали произошедшего устанавливаются.

Ранее ФАН рассказывал, что лобовое столкновение на Слободском тракте на дамбе в Макарье в Кирове привело к гибели водителя. Полиция проводит проверку по факту происшествия.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Водитель без прав устроил смертельное ДТП в Кемеровской области
дтп авария кемерово
Комментировать