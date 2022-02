Наводнения унесли жизни более 120 человек в бразильском Петрополисе

Бразилиа, 18 февраля. Число смертей по причине оползней и наводнений в бразильском городе Петрополис достигло 122 и может продолжиться расти в связи с обильными дождями. Об этом сообщают власти страны.

Самые сильные ливни за последнее столетие стали причиной неустойчивости почвы и помешали работам по поиску выживших и очистке от обломков. Кроме 122 погибших, еще 116 граждан пропали.

Более 700 человек были вынуждены покинуть свои дома и перейти в убежища в местных школах и других временных жилищах. Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру сравнил ситуацию с «полем битвы». Ливни и оползни затопили улицы, разрушили дома, снесли машины и автобусы.

Сильные дожди, вызвавшие наводнения в Петрополисе, штат Рио-де-Жанейро, обрушились во вторник. За шесть часов с начала ливней в городе выпало больше месячной нормы осадков.

17 февраля дожди вновь усилились, однако сегодня погода является стабильной. Более 500 спасателей работают над устранением последствий стихийного бедствия. Им помогают местные жители и родственники пострадавших.

Сотрудники городского морга были вынуждены использовать грузовой рефрижератор из-за огромного количества жертв. Из более 120 тел только 57 были опознаны.

