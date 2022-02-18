Наводнения унесли жизни более 120 человек в бразильском Петрополисе

Бразилиа, 18 февраля. Число смертей по причине оползней и наводнений в бразильском городе Петрополис достигло 122 и может продолжиться расти в связи с обильными дождями. Об этом сообщают власти страны.

Самые сильные ливни за последнее столетие стали причиной неустойчивости почвы и помешали работам по поиску выживших и очистке от обломков. Кроме 122 погибших, еще 116 граждан пропали.

Более 700 человек были вынуждены покинуть свои дома и перейти в убежища в местных школах и других временных жилищах. Губернатор Рио-де-Жанейро Клаудиу Кастру сравнил ситуацию с «полем битвы». Ливни и оползни затопили улицы, разрушили дома, снесли машины и автобусы.

Сильные дожди, вызвавшие наводнения в Петрополисе, штат Рио-де-Жанейро, обрушились во вторник. За шесть часов с начала ливней в городе выпало больше месячной нормы осадков.

Global Look Press / Erica Martin via www.imago-image/www.imago-images.de

17 февраля дожди вновь усилились, однако сегодня погода является стабильной. Более 500 спасателей работают над устранением последствий стихийного бедствия. Им помогают местные жители и родственники пострадавших.

«Я живу здесь 44 года и никогда не видела ничего подобного. Моих друзей больше нет, они все умерли и находятся под землей», — заявила одна из очевидцев Мария Жозе Данте ди Араужу.

Сотрудники городского морга были вынуждены использовать грузовой рефрижератор из-за огромного количества жертв. Из более 120 тел только 57 были опознаны.

Это самые сильные ливни, зафиксированные в Петрополисе с 1932 года. Президент страны Жаир Болсонару обещал посетить регион после возвращения из официальной поездки в Россию и Венгрию. Глава государства обещал оказать федеральную помощь населению и немедленно начать восстановительные работы.

Федеральное агентство новостей /

В конце декабря 2021 года сильные ливни обрушились также на северо-восточный штат Баия. Губернатор Руй Кошта назвал декабрьские наводнения, ставшие причиной более двух десятков жертв, «худшим стихийным бедствием за всю историю штата».