Дэниел Крейг впервые поведал о своем приватном разговоре с королевой

Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 февраля 12:41
12:36
Политика
Губернатор Краснодарского края Кондратьев заявил о готовности принять беженцев из ЛДНР
12:34
Политика
МИД ЛНР опроверг сообщения о выходе республик из Минских соглашений
12:33
Происшествия
Житель Саратовской области погиб на трассе в Петровском районе
12:30
Общество
Военкор Пегов рассказал, что его больше всего удивило в поведении дончан во время эвакуации
12:30
Политика
Если война случится, то как действовать: в Госдуме поддержали эвакуацию жителей Донбасса
12:26
Общество
Беженцев из Донбасса будут тестировать на COVID-19 в пунктах временного размещения
12:26
Происшествия
Автобус с 20 школьниками съехал в кювет на трассе в Карелии
12:25
Армия
ВСУ накрыли минометным огнем населенный пункт Докучаевск в ДНР
12:24
Олимпийские игры 2022
Aftonbladet рассказало о «деморализующем» обряде российских хоккеистов на Играх
12:22
Политика
Глава ЕК Ляйен: санкции ЕС против РФ из-за Украины могут затронуть энергетический сектор
Все новости

Дэниел Крейг впервые рассказал о своем приватном разговоре с королевой

  /   Обновлено: 19 февраля 2022 11:52
Шоу-бизнес
Дэниел Крейг впервые рассказал о своем приватном разговоре с королевой
Global Look Press  /  Kevin Sullivan

17 февраля, актер Дэниел Крейг стал гостем телевизионного шоу американского комика Стивена Кольбера. Во время эфира британский комик рассказывал о последних съемках фильма «Не время умирать», а затем признался, что работает вместе с королевой Елизаветой II, пишет журнал Elle.

В 2012 во время Олимпийских игр в Лондоне и празднования бриллиантовой даты правления королевы Елизавета вместе с актером снялась в видеоролике, где актер пытается тренировать королевских собак и катается с ними по полу.

«Как мне сказали, королева за пять минут одобрила идею о совместных съемках с «Джеймсом Бондом», то есть со мной. Она предложила поприветствовать меня именно как «мистера Бонда», потому что я — ее главный спаситель. Также она была уверена, что без корги нам не обойтись, поэтому я даже сам пытался тренировать их делать перевороты по полу», — заявлял он.

По словам Дэниела, перед фотосессией к проморолику Елизавета II подшутила над выражением лица актера.

«Так, фотографируйте нас. И его, хотя он никогда не улыбается, верно?» — шутливо заметила монарх.

Рассказал Крейг и о другом забавном случае. Когда он явился на приватный разговор к королеве во дворец, выяснилось, что он не планировал встречи в тот день, но режиссер Дэнни Бойл настоял на этом и сообщил, что актеру нужно срочно подъехать в покои Ее Величества.

«В тот день я был сварлив, а Ее Величество была очень игриво настроена. Она предлагала идеи для совместной съемки в ее покоях. Было очевидно, что она смотрела все фильмы с моим участием, и она даже прокомментировала мою нарочитую серьезность», — вспоминает артист.

В этом году вся Великобритания и члены Содружества отметили платиновый юбилей правления Елизаветы. Запланировано немало праздничных мероприятий, а в июне целых четыре дня будут объявлены дополнительными выходными.

Дэниел Крейг впервые поведал о своем приватном разговоре с королевой
wikipedia.org / Титаник Белфаст / CC BY 2.0

Планируется, что в марте после вручения премии «Оскар» будет названо имя нового актера «бондианы». Пока же кинокритики только догадываются, кто может стать новым Джеймсом Бондом. Одинаковое число голосов у двух актеров из Голливуда — Киллиана Мерфи и Тома Харди. Есть также мнение, что роль спецагента может достаться Идрису Эльбе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил Джеймса Бонда с путешественником Пржевальским в пользу последнего.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Дэниел Крейг впервые рассказал о своем приватном разговоре с королевой
королева елизавета джеймс бонд букингемский дворец дэниел крейг
Комментировать