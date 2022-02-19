Дэниел Крейг впервые поведал о своем приватном разговоре с королевой

17 февраля, актер Дэниел Крейг стал гостем телевизионного шоу американского комика Стивена Кольбера. Во время эфира британский комик рассказывал о последних съемках фильма «Не время умирать», а затем признался, что работает вместе с королевой Елизаветой II, пишет журнал Elle.

В 2012 во время Олимпийских игр в Лондоне и празднования бриллиантовой даты правления королевы Елизавета вместе с актером снялась в видеоролике, где актер пытается тренировать королевских собак и катается с ними по полу.

«Как мне сказали, королева за пять минут одобрила идею о совместных съемках с «Джеймсом Бондом», то есть со мной. Она предложила поприветствовать меня именно как «мистера Бонда», потому что я — ее главный спаситель. Также она была уверена, что без корги нам не обойтись, поэтому я даже сам пытался тренировать их делать перевороты по полу», — заявлял он.

По словам Дэниела, перед фотосессией к проморолику Елизавета II подшутила над выражением лица актера.

«Так, фотографируйте нас. И его, хотя он никогда не улыбается, верно?» — шутливо заметила монарх.

Рассказал Крейг и о другом забавном случае. Когда он явился на приватный разговор к королеве во дворец, выяснилось, что он не планировал встречи в тот день, но режиссер Дэнни Бойл настоял на этом и сообщил, что актеру нужно срочно подъехать в покои Ее Величества.

«В тот день я был сварлив, а Ее Величество была очень игриво настроена. Она предлагала идеи для совместной съемки в ее покоях. Было очевидно, что она смотрела все фильмы с моим участием, и она даже прокомментировала мою нарочитую серьезность», — вспоминает артист.

В этом году вся Великобритания и члены Содружества отметили платиновый юбилей правления Елизаветы. Запланировано немало праздничных мероприятий, а в июне целых четыре дня будут объявлены дополнительными выходными.

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Планируется, что в марте после вручения премии «Оскар» будет названо имя нового актера «бондианы». Пока же кинокритики только догадываются, кто может стать новым Джеймсом Бондом. Одинаковое число голосов у двух актеров из Голливуда — Киллиана Мерфи и Тома Харди. Есть также мнение, что роль спецагента может достаться Идрису Эльбе.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сравнил Джеймса Бонда с путешественником Пржевальским в пользу последнего.