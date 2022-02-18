Экономика ФРГ потеряла десятки миллиардов евро из-за санкций против России

Берлин, 18 февраля. Антироссийские санкции, которые Запад ввел против России в 2014 году, привели к серьезному падению в экономике Германии, сообщает EADaily.

Руководитель германского Института экономических исследований по вопросам внешней экономики Лисандра Флах отметила, что страна ежегодно теряет огромные деньги.

«Санкции, введенные из-за присоединения Крыма, сокращают объем производства Германии примерно на €5 млрд в год. Это 0,16% валового внутреннего продукта ФРГ», — заявила Флах.

По ее мнению, в случае новых ограничений экономика Германии испытает дополнительную нагрузку.

Тем временем The Wall Street Journal пишет, что эффективность «адских санкций», которыми США угрожают России, крайне сомнительна. Фактически она смогла жить в режиме жестких ограничений и перестала зависеть от Европы,