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Уфолог Уваров: В 2025–2026 годах Землю могут ждать новые эпидемии и политические потрясения
Общество
Уфолог Уваров: В 2025–2026 годах Землю могут ждать новые эпидемии и политические потрясения
pixabay.com  / 

Все эпидемии связаны с резкими всплесками и изменениями параметров электромагнитного поля Земли. Таким предположением поделился в беседе с ФАН директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров. Ранее СМИ сообщили о том, что ясновидящая Слава Севрюкова предрекла глобальную катастрофу на Земле в период с 2022 по 2025 годы из-за предстоящего смещения оси вращения нашей планеты.

«С осени 2025-го по осень 2026 года на Земле произойдет очень много судьбоносных событий, но они не приведут к изменению наклона оси вращения планеты. В основном это будет связано с политикой, эпидемиями, появлением новых штаммов вирусов. События, которые приведут именно к нарушению положения оси, произойдут через пять-шесть поколений, 120–150 лет. Это следует из древнеегипетских календарей в храме Дендера», — предположил уфолог.

Валерий Уваров также раскрыл причины, которые, по его мнению, приведут к возможному началу новых эпидемий в 2025–2026 годах.

«Этот момент — окончание предыдущего и начало следующего четырехлетнего цикла. Все вирусные инфекции четко привязаны к 4-летним и 12-летним циклам. Все эпидемии связаны с резкими всплесками и изменениями параметров электромагнитного поля Земли. Эти параметры меняются с периодичностью один раз в четыре года. В этот момент люди теряют коллективный иммунитет, который они выработали в течение сотен, а то и тысяч лет эволюции», — пояснил собеседник ФАН.

Уфолог Уваров: В 2025-2026 годах Землю могут ждать новые эпидемии и политические потрясения
pixabay.com / Medi2Go

В завершение он указал еще пару особенностей протекания подобных перемен в жизни Земли.

«Помимо этого, наблюдается ряд космических событий, например замедление полета планеты Марс. В это время ускоряется Венера. Через четыре года Венера замедляется, а Марс ускоряется», — подытожил директор Международного информационного центра уфологических исследований.

Ранее Валерий Уваров в беседе с ФАН раскрыл, что на самом деле NASA может искать на Марсе. По его словам, американцев могут интересовать технологии древней цивилизации.

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