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Жительницу Москвы убила упавшая с крыши наледь

Происшествия

Трагический несчастный случай произошел на востоке столицы. Женщина скончалась на месте после падения на нее ледяной глыбы.

Инцидент случился на 13-ой Парковой улице. 58-летняя горожанка шла рядом с одним из жилых домов, как вдруг с крыши на нее упала наледь.

Женщина получила серьезные травмы и скончалась до приезда скорой, сообщили очевидцы.

На кадрах, снятых на месте трагедии, видно тело жертвы в окружении раскрошенного льда. Весь периметр огорожен лентами. Рядом дежурят сотрудники полиции.

Произошедшим уже заинтересовалась столичная прокуратура. Место происшествия посетил заместитель Измайловского межрайонного прокурора Антон Хрипунов.

Правоохранители уже возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

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Все новости / Происшествия / Жительницу Москвы убила упавшая с крыши наледь
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