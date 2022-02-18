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Аналитик Кортунов: РФ может ответить на угрозы НАТО переброской «Искандеров» в Калининград

Армия
Аналитик Кортунов: РФ может ответить на угрозы НАТО переброской «Искандеров» в Калининград
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

Москва, 18 февраля. Военно-технический ответ России на действия США и их союзников по НАТО будет соответствовать той угрозе, которая будет от них исходить, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что РФ будет учитывать то, в каком объеме и каком формате Североатлантический альянс будет продвигаться на восток. Аналитик озвучил несколько вариантов военно-технического ответа Москвы на эти действия.

«Одно дело поставлять противотанковые системы Javelin, а другое дело — поставлять современные дроны, которые могут работать в Донбассе на большом удалении от своих баз», —объяснил Кортунов.

По его словам, ВС РФ могут ответить на угрозы НАТО переброской «Искандеров» и других новейших ракетных систем в Калининград. Кроме того, российские боевые комплексы могут быть развернуты в странах Латинской Америки.

«Это тоже военно-техническая мера, которая создает для США угрозу, сравнимую с той, которую Соединенные Штаты создают для России», — сказал Кортунов.

Ранее сообщалось, что обострение ситуации вокруг Украины связано с продолжающимся расширением НАТО. Во Франции заявили, что военно-политический блок должен отказаться от экспансии для деэскалации обстановки.

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