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The Washington Times: РФ за считанные часы сможет разгромить армии стран НАТО в Европе

Армия
The Washington Times: РФ за считанные часы сможет разгромить армии стран НАТО в Европе
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 18 февраля. России в случае противостояния с Североатлантическим альянсом будет достаточно нанести всего один удар для безоговорочной победы.

В публикации американского издания The Washington Times говорится, что в последнее время отношения между Москвой и Вашингтоном ухудшились. Эксперты не исключают, что может начаться полномасштабный вооруженный конфликт. При этом РФ имеет гораздо больше шансов выйти из него победительницей, передает «ПолитРоссия».

«Непродуманные усилия президента Байдена по спасению Украины от российского вторжения могут спровоцировать гораздо больший конфликт, возможно, даже ядерную третью мировую войну», — сказано в публикации.

Американские аналитики убеждены, что в случае боевых действий российские военные РФ за считанные часы сможет разгромить армии стран НАТО в Европе. Анализ специалистов исследовательского центра RAND показал, что Запад не сможет победить, даже если США прибегнут к тактическому ядерному вооружению. Подчеркивается, что Москва имеет преимущество над Вашингтоном.

«РФ могла бы выиграть третью мировую войну в Европе с единственной ядерной боеголовкой Super-EMP», — объяснили эксперты.

Кроме того, российские военные могут использовать в столкновении с НАТО электромагнитное оружие. Подобная боевая система выведет из строя электрические сети и парализует вооруженные силы НАТО от Польши до Британии. В США убеждены, что война с Россией неизбежно завершится для Альянса поражением.

Ранее читатели газеты Daily Mail высмеяли президента США за вбросы о скором начале военного конфликта на Украине. На Западе перестали верить «прогнозам» главы Белого дома.

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россия нато война
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