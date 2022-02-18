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Глава СОМБ Иванов подаст на Макрона в суд за клевету против россиян в ЦАР

Весь мир
Глава СОМБ Иванов подаст на Макрона в суд за клевету против россиян в ЦАР
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 18 февраля. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов намерен подать в суд на лидера Пятой республики Эммануэля Макрона за клеветнические высказывания в адрес россиян в Африке. Об этом он сообщил на официальной странице СОМБ «ВКонтакте».

Во время пресс-конференции, посвященной выводу французского военного контингента из Мали, президент бывшей метрополии Макрон упомянул «ЧВК Вагнера». Руководитель СОМБ прокомментировал заявление политика.

«Вчера президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции распространил откровенную клевету в отношении российских инструкторов, обвинив их в наемничестве (уголовно наказуемое деяние по УК РФ) и грабеже ресурсов, а также в преступлениях против гражданского населения. Клевета, тем более на таком уровне, не должна оставаться безнаказанной, поэтому мной, после консультаций с юристами принято решение об обращении в суд с иском о защите чести и достоинства к Макрону, в котором я потребую компенсацию в размере миллиона евро. Она будет направлена на помощь африканскому населению, пострадавшему от французского неоколониализма.

Также юристы подготовят заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Макрона по ст.128.1 ч.5 УК РФ, по которой ему грозит до 5 лет лишения свободы, и обращение в МИД РФ, которое должно выступить в защиту прав граждан РФ, направив Макрону ноту протеста в связи с распространением клеветы в отношении граждан России», — заявил Иванов.

Глава СОМБ Иванов подаст на Макрона в суд за клевету против россиян в ЦАР
Global Look Press / © ELYXANDRO CEGARRA / www.imago-images.de

Ранее руководитель отечественных инструкторов поблагодарил Министерство иностранных дел РФ за защиту интересов Москвы в Центральноафриканской Республике. Внешнеполитическое ведомство подтвердило заявление представителей СОМБ о том, что иностранные издания намеренно распространяют вбросы о российских специалистах.

 

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