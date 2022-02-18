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Мужская сборная России в серии буллитов победила Швецию в полуфинале ОИ-2022

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 18:54
Спорт
Мужская сборная России в серии буллитов победила Швецию в полуфинале ОИ-2022
TACC  /  Bildbyran via ZUMA Press / Maxim Thore

Пекин, 18 февраля. Хоккеисты сборной России одержали победу над Швецией в полуфинальном матче зимней Олимпиады 2022 года.

Второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира ОИ-2022 завершился на стадионе «Национальный» в Пекине 18 февраля. Сборная России одержала победу над Швецией и уже 20 февраля поборется за золото пекинской Олимпиады с Финляндией.

Счет в полуфинальной игре ОИ-2022 был открыт на 21-й минуте. Антон Слепышев воспользовался передачами Павла Карнаухова и Егора Яковлева и поразил ворота номинальных гостей. В третьем периоде шведы сравняли счет. Заброшенной шайбой отметился Антон Ландер, которому ассистировали Хенрик Теммернес и Йонатан Пудас. Исход матча решился в серии буллитов. Сборная России одержала победу и вышла в финал ОИ в Пекине.

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россия хоккей швеция олимпиада полуфинал
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