Мужская сборная России в серии буллитов победила Швецию в полуфинале ОИ-2022

Пекин, 18 февраля. Хоккеисты сборной России одержали победу над Швецией в полуфинальном матче зимней Олимпиады 2022 года.

Второй полуфинальный матч мужского хоккейного турнира ОИ-2022 завершился на стадионе «Национальный» в Пекине 18 февраля. Сборная России одержала победу над Швецией и уже 20 февраля поборется за золото пекинской Олимпиады с Финляндией.

Счет в полуфинальной игре ОИ-2022 был открыт на 21-й минуте. Антон Слепышев воспользовался передачами Павла Карнаухова и Егора Яковлева и поразил ворота номинальных гостей. В третьем периоде шведы сравняли счет. Заброшенной шайбой отметился Антон Ландер, которому ассистировали Хенрик Теммернес и Йонатан Пудас. Исход матча решился в серии буллитов. Сборная России одержала победу и вышла в финал ОИ в Пекине.