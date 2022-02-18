Эвакуация детей-сирот из интернатов ЛДНР попала на видео

Донецк, 18 февраля. Власти республик Донбасса приступили к эвакуации гражданского населения в Россию. Первыми из Донецка начали перевозить детей-сирот.

Соответствующей информацией поделился источник в правительстве ДНР. Детей из интернатов власти решили вывезти в первую очередь. Эвакуация воспитанников детского учреждения из Донецка попала на видео.

«225 детей сирот вывозим первыми из первой школы-интерната на Мирном (микрорайон Донецка)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что руководство ДНР и ЛНР объявило о массовой эвакуации населения в Россию. Власти республик призвали сограждан поторопиться, чтобы избежать жертв в результате ожидаемой атаки со стороны армии Украины.