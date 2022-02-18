Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 19:53
19:51
Экономика
В Москве обосновали необходимость достройки метро в Челябинске
19:49
Происшествия
Лестница обрушилась под сотрудником инфекционной больницы в Петербурге
19:49
Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин предупредил о возможных провокациях в ЛДНР
19:49
Общество
Крымчане готовы принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе
19:43
Общество
Директор благотворительного фонда рассказала, почему для больных ценна любая сумма пожертвований
19:42
Технологии
Самую мощную в стране заправочную станцию для электромобилей разработали в Челябинске
19:41
Политика
МИД России напомнил об отсутствии планов нападать на Украину
19:41
Экономика
Размер социального налогового вычета в РФ могут увеличить до 288 тысяч рублей
19:40
Армия
Украинские морпехи учатся использовать ПТРК NLAW и гранатометы M141
19:39
Общество
Ученые выяснили, какой транспорт выбирают представители ЛГБТ
Все новости

Эвакуация детей-сирот из интернатов ЛДНР попала на видео

Политика
Эвакуация детей-сирот из интернатов ЛДНР попала на видео
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Донецк, 18 февраля. Власти республик Донбасса приступили к эвакуации гражданского населения в Россию. Первыми из Донецка начали перевозить детей-сирот.

Соответствующей информацией поделился источник в правительстве ДНР. Детей из интернатов власти решили вывезти в первую очередь. Эвакуация воспитанников детского учреждения из Донецка попала на видео.

«225 детей сирот вывозим первыми из первой школы-интерната на Мирном (микрорайон Донецка)», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что руководство ДНР и ЛНР объявило о массовой эвакуации населения в Россию. Власти республик призвали сограждан поторопиться, чтобы избежать жертв в результате ожидаемой атаки со стороны армии Украины.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Эвакуация детей-сирот из интернатов ЛДНР попала на видео
дети ЛНР днр россия донбасс видео эвакуация сироты
Комментировать