Баранец: железная логика Лукашенко надолго заткнула CNN

Минск, 18 февраля. Журналист CNN сильно пожалел, что посмел задать провокационный вопрос президенту Белоруссии.

Впрочем, его редакция тоже была не рада попытке своего корреспондента спровоцировать Лукашенко на какое-нибудь резкое заявление, которое можно было бы интерпретировать как агрессивное и воинственное. Белорусский лидер лаконично и жестко поставил американского выскочку на место при других журналистах, а заодно высмеял пропагандистскую кампанию CNN и других западных СМИ, основанную на выдуманном вторжении на Украину.

Таким мнением с подписчиками YouTube-канала «Соловьев LIVE» поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, комментируя провал сотрудника CNN на импровизированной пресс-конференции Александра Лукашенко на полигоне «Осиповичский». Как известно, американский корреспондент заикнулся было о вторжении на Украину и выслушал отменную лекцию об инсинуациях США. В частности, президент Белоруссии в ответ спросил представителя CNN, неужели они до сих пор верят в эту байку о нападении, или может у них прошел этот «бздык». Американец начал защищаться, и заявил, что это официальная позиция Соединенных Штатов, а не домыслы СМИ. Тогда Лукашенко публично отчитал зарубежного гостя, напомнив, что, по заявлениям, Вашингтона атака должна была произойти еще вчера, поэтому американские спецслужбы лишь показали всему миру свою никчемность подобными «сенсациями». Также американца упрекнули в том, что его соотечественники разжигают конфликт на Украине и наращивают контингенты у российских и белорусских границ.

flickr.com / Ministry of Defense of Ukraine

Корреспондент в итоге не нашелся с ответом. Сам телеканал также притих на эту тему, выдав беседу с Лукашенко в очень сокращенном виде. Баранец высмеял испуг американских пропагандистов, отметив, что железная логика президента Белоруссии заткнула даже такую помойку, как CNN.

«Да я бы дал тому Джону фамилию тупой, раз он такие вопросы задает. Лукашенко его в лавровый лист раскатал при всем честном народе. Ну ведь не попрешь против железной логики Александра Григорьевича. Он, кстати, задает такие же вопросы, как и российский президент — какого черта вы забыли за тысячи километров, если у вас там за Тихоокеанской лужей все спокойно, а вы у нас уже под балконом стоите? Ну что, Лукашенко еще раз закрепил наши позиции и еще раз показал американским идиотам что они идиоты. Железная логика Лукашенко надолго заткнула CNN. Вряд ли они в ближайшем будущем попросятся в Белоруссию», — иронично отметил Виктор Баранец.

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