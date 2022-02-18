Донбасс отверг предложения Киева о проведении внеочередного заседания контактной группы

Донецк, 18 февраля. Донецкая и Луганская народные республики (ЛДНР) отвергли предложения Украины о проведении внеочередного заседания контактной группы. Соответствующее заявление сделали главы внешнеполитических ведомств регионов.

Известно также, что власти ЛНР, правоохранительные органы, чрезвычайные службы должны помочь жителям в эвакуации. Приказ отдал руководитель региона Леонид Пасечник.

Ранее сообщалось, что население Донецкой Народной Республики (ДНР) централизованно покидает свои дома на фоне эскалации напряженности. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский намерен в течение ближайшего времени отдать ВСУ приказ о наступлении.