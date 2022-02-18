Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 19:53
19:51
Экономика
В Москве обосновали необходимость достройки метро в Челябинске
19:49
Происшествия
Лестница обрушилась под сотрудником инфекционной больницы в Петербурге
19:49
Политика
Замглавы МИД РФ Вершинин предупредил о возможных провокациях в ЛДНР
19:49
Общество
Крымчане готовы принять жителей ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации в Донбассе
19:43
Общество
Директор благотворительного фонда рассказала, почему для больных ценна любая сумма пожертвований
19:42
Технологии
Самую мощную в стране заправочную станцию для электромобилей разработали в Челябинске
19:41
Политика
МИД России напомнил об отсутствии планов нападать на Украину
19:41
Экономика
Размер социального налогового вычета в РФ могут увеличить до 288 тысяч рублей
19:40
Армия
Украинские морпехи учатся использовать ПТРК NLAW и гранатометы M141
19:39
Общество
Ученые выяснили, какой транспорт выбирают представители ЛГБТ
Все новости

Донбасс отверг предложения Киева о проведении внеочередного заседания контактной группы

Политика
Донбасс отверг предложения Киева о проведении внеочередного заседания контактной группы
Федеральное агентство новостей

Донецк, 18 февраля. Донецкая и Луганская народные республики (ЛДНР) отвергли предложения Украины о проведении внеочередного заседания контактной группы. Соответствующее заявление сделали главы внешнеполитических ведомств регионов.

Известно также, что власти ЛНР, правоохранительные органы, чрезвычайные службы должны помочь жителям в эвакуации. Приказ отдал руководитель региона Леонид Пасечник.

Ранее сообщалось, что население Донецкой Народной Республики (ДНР) централизованно покидает свои дома на фоне эскалации напряженности. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский намерен в течение ближайшего времени отдать ВСУ приказ о наступлении.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Донбасс отверг предложения Киева о проведении внеочередного заседания контактной группы
донбасс лднр мид лднр
Комментировать