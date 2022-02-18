Литва и Латвия откроют границы для российских туристов в конце марта

Москва, 18 февраля. Сразу две прибалтийские страны начнут пускать российских путешественников. Ограничения на въезд перестанут действовать в конце марта.

Литва откроется для туристов из России независимо от их прививочного статуса. Согласно официальной информации провайдера VFS Global, с середины февраля государство начало принимать документы на выдачу шенгенской визы.

«Начиная с 31 марта 2022 года, граждане могут въезжать на территорию Литвы при наличии действующей шенгенской визы и при предъявлении отрицательного ПЦР-теста (сделанного не более чем за 72 часа до прибытия в Литву)», — сказано в сообщении.

Кроме того, россиян начнут принимать в Латвии. Как рассказал парламентский секретарь Министерства иностранных дел страны Янис Бекерис, при выполнении определенных эпидемиологических требований путешественники смогут посетить государство.

Напомним, жители России могут приехать в Швейцарию только в медицинских целях. Правила въезда в европейскую страну ранее раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).