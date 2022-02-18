Число подписчиков Валиевой в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза с начала Олимпиады

Москва, 18 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева стала самой обсуждаемой спортсменкой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Выступление Валиевой в короткой программе не оставило никого равнодушным. За судьбой 15-летней фигуристки следят и в ее личном Instagram-аккаунте.

Число подписчиков в блоге спортсменки увеличилось более чем в 4,5 раза с начала зимних Игр. 4 февраля на аккаунт подопечной тренера Этери Тутберидзе было подписано 208 тысяч человек, теперь же это число приблизилось к миллиону — 952 тысячам фолловеров.

Сегодня многочисленные фанаты встретили 15-летнюю фигуристку в аэропорту Шереметьево, которая прилетела из Китая. Поклонники приготовили для действующей чемпионки Европы в женском одиночном катании цветы и яркие плакаты со словами поддержки. Спортсменка стремительно вышла из зала, не общаясь с журналистами и не принимая ни от кого букеты.