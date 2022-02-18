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Число подписчиков Валиевой в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза с начала Олимпиады

Олимпийские игры 2022
Число подписчиков Валиевой в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза с начала Олимпиады
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Москва, 18 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева стала самой обсуждаемой спортсменкой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Выступление Валиевой в короткой программе не оставило никого равнодушным. За судьбой 15-летней фигуристки следят и в ее личном Instagram-аккаунте.

Число подписчиков в блоге спортсменки увеличилось более чем в 4,5 раза с начала зимних Игр. 4 февраля на аккаунт подопечной тренера Этери Тутберидзе было подписано 208 тысяч человек, теперь же это число приблизилось к миллиону — 952 тысячам фолловеров.

Сегодня многочисленные фанаты встретили 15-летнюю фигуристку в аэропорту Шереметьево, которая прилетела из Китая. Поклонники приготовили для действующей чемпионки Европы в женском одиночном катании цветы и яркие плакаты со словами поддержки. Спортсменка стремительно вышла из зала, не общаясь с журналистами и не принимая ни от кого букеты.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Число подписчиков Валиевой в Instagram увеличилось более чем в 4,5 раза с начала Олимпиады
instagram валиева подписчики
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