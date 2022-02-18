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Экономист Кульбака подсчитал возможные доходы россиян от добычи нефти и газа

Экономика
Экономист Кульбака подсчитал возможные доходы россиян от добычи нефти и газа
Федеральное агентство новостей

Москва, 18 февраля. Предложение зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутата КПРФ Михаила Щапова платить россиянам нефтегазовую ренту прокомментировал экономист Николай Кульбака.

Он подчеркнул, что для определения размера выплаты следует оценить уровень затрат, стоимость энергоресурсов на мировом рынке и другие факторы.

«Согласно оценкам экономиста Дмитрия Некрасова, природная рента в России составляет примерно 1277 долларов (чуть больше 92 тыс. рублей) на человека — это стоимость всей проданной за год нефти, "поделенной" между гражданами страны. Даже если он ошибся, то не на порядок. Так что все равно максимальный размер природной ренты для России едва ли превысит 2000 долларов (150 тыс. рублей) в год на человека», — цитирует Кульбаку «Газета.Ru».

Граждане ОАЭ и Норвегии получают в год более 4 тыс. долларов (300 тыс. рублей) ренты от продажи энергоресурсов, уточнил он.

Депутат Госдумы Николай Валуев ранее предложил экспортировать навоз, чтобы решить вопрос с его утилизацией и одновременно заработать.

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